Solid World, perdita per 1,9 milioni di euro nel 2023. Ricavi +7,3%

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha chiuso ilconpari a 62 milioni di euro, +7,3% rispetto ai ricavi del 2022. Hanno contribuito in maniera importante alla crescita del Gruppo le attività relative al business industriale (95,6% dei ricavi complessivi nel 2023 rispetto a 98,7% nel 2022.L'e` stato pari a 3,4 milioni (-15,4%) rispetto a 4 milioni al 31 dicembre 2022, con un EBITDA Margin sul Valore della Produzione pari al 5,1% (6,6% al 31.12.2022). Il Risultato d'esercizio è negativo ed è pari a -1,9 milioni (0,1 milioni al 31.12.2022).L'(debito) è pari a 15,4 milioni al 31 dicembre 2023, rispetto a 12,3 milioni al 31.12.2022 (+25,4%) principalmente per effetto degli investimenti realizzati dal Gruppo nell'esercizio 2023 volti a consolidare il pillar industriale e a sviluppare i pillar solar e biomedicale."Il 2023 è stato per il nostro Gruppo un anno di forte evoluzione strategica - ha commentato l'- Abbiamo effettuato enormi investimenti per trasformarlo da una società concentrata nel settore dell'additive manufacturing industriale sul mercato nazionale, con una leadership consolidata nel settore 3D software e hardware, in una holding tecnologica basata su 3 pilastri: industriale, con prodotti CAD 3D e stampa 3D; biomedicale, grazie alla biostampante Electrospider; solare, con la fabbricazione di intere linee di produzione per pannelli fotovoltaici di nuova generazione"."Gliper fornire al Gruppo un assetto organizzativo idoneo a cogliere le opportunità che hanno iniziato a delinearsi nel 2023, ma che continueranno a rafforzar si nel futuro, in particolar modo nei settori del fotovoltaico e del biomedicale", ha aggiunto.