Piaggio: Peugeot condannata a risarcimento per violazione di brevetto

Piaggio

(Teleborsa) -, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha reso noto che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Peugeot Motocycles SAS e Peugeot Motocycles Italia avverso la sentenza del 16 gennaio 2023 della Corte d'Appello di Milano che, in linea con il Tribunale di Milano (in primo grado), aveva accertato lada parte di quest'ultime, con riferimento al veicolo Peugeot Metropolis, della frazione italiana di undi Piaggio & C. S.p.a.Il brevetto di proprietà di Piaggio & C. S.p.A, riguarda, nello specifico, ilche consente a un veicolo a tre ruote di inclinarsi di lato come una motocicletta tradizionale, un sistema antirollio.A seguito della pronuncia,resa dalla Corte di Appello di Milano ed è quindi accertata in via definitiva la violazione della frazione italiana del brevetto europeo di Piaggio & C. S.p.A., l'inibitoria, nei confronti di Peugeot Motocycles Italia, sul territorio italiano dell'importazione, esportazione, commercializzazione e pubblicizzazione (anche attraverso internet) del Peugeot Metropolis, nonché la sussistenza del diritto di Piaggio & C. S.p.A. ad ottenere il risarcimento del danno subito.Con successiva sentenza (per la quale pendono ancora i termini di ricorso in cassazione) la Corte di Appello di Milano ha quantificato l'entità delche Peugeot Motocycles Italia dovrà risarcire a Piaggio & C. S.p.a. per effetto dell'accertata contraffazione, in oltre