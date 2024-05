Mercati europei contrastati, accelerazione salariale nel 1° trim. in area euro

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con ladopo le conclusioni ancora restrittive emerse dai verbali dell'ultima riunione dellache mantiene un approccio prudente riguardo al sentiero di ribassi dei tassi. La BCE ha rilevato che l'aumento delle retribuzioni oggetto di rinnovo è stato pari a +4,7% a/a nel 1° trimestre 2024, in accelerazione rispetto a +4,5% del 4° trimestre 2023. Il dato è stato condizionato dall’incremento tedesco (+6,2% da +3,6%) dovuto però a bonus estemporanei.Sul fronte macroeconomico, ilcomposito dell'per il mese diè salito per il 5° mese a 52,3 da un precedente 51,7, raggiungendo il massimo da un anno e segnalando la svolta del ciclo economico. L'apporto dell’industria è stato significativo: pur rimanendo su livelli recessivi, l’indicatore della manifattura è passato da 45,7 a 47,4, massimo da febbraio 2023.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,083. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.345,2 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 77,2 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +129 punti base, con un aumento di 3 punti base, con ilpari al 3,87%.è stabile, riportando un moderato +0,06%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,37%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,13%.archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02% sul; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 36.670 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,12%); leggermente negativo il(-0,21%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 23/05/2024 risulta essere stato pari a 2,51 miliardi di euro, in ribasso (-4,18%), rispetto ai precedenti 2,62 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,89 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 3,32%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,66%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,86%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,69%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,82%.scende dell'1,82%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,36%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+3,92%),(+3,19%),(+2,83%) e(+2,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,64%. Calo deciso per, che segna un -2,47%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,15%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,83%.