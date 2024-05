Wall Street contrastata, bene la tecnologia con rally di Nvidia

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -, dove spicca il Nasdaq trascinato al rialzo dal, che ha contagiato in positivo anche altri titoli del comparto chip comeIeri seraha infatti riportato undi 6,12 dollari per il primo trimestre 2024-25, in aumento del 461% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sempre rispetto a un anno fa, ilè migliorato di 12,1 punti al 78,9%, surecord che sono aumentate del 262% a 26 miliardi di dollari, comprese le vendite di data center che sono aumentate del 427% a 22,6 miliardi di dollari. Inoltre, la società ha inoltre annunciato un frazionamento azionario 10 per 1 e ha aumentato il dividendo.I rialzi odierni seguono una seduta in rosso a causa dei. I verbali dell'ultimo FOMC, fanno notare gli analisti di Intesa Sanpaolo, hanno infatti lasciato trasparire undella banca centrale rispetto a quelli del meeting di marzo: i partecipanti hanno preso atto delle letture deludenti sull'inflazione nel primo trimestre e degli indicatori che segnalano un forte slancio economico, e hanno valutato che ci vorrà più tempo di quanto previsto inprecedenza per ottenere una maggiore fiducia nel fatto che l'inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2%.Sul, sono diminuite le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nell'ultima settimana, mentre l'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) è peggiorato ad aprile. A maggio sono migliorati oltre le attese sia il PMI manifatturiero che quello dei servizi.Guardando ai, Wall Street accusa una flessione dello 0,95% sul, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.307 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il(+0,41%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,24%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,04%),(-0,99%) e(-0,72%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,60%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,98%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,84%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,81%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,79%),(+6,17%),(+5,29%) e(+3,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,93%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,54%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,98%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,83%.