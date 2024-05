Positiva la borsa di Tokyo. Giù le piazze cinesi

Tokyo

(Teleborsa) - Chiude in rialzo la Borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche, con i listini cinesi in calo. A fare da assist al mercato giapponese con ilin rialzo dell'1,15%, hanno contribuito i titoli legati all'intelligenza artificiale, incoraggiati dalla prospettiva di una domanda sostenuta da parte del settore, dopo che il chipmakerha fatto il pieno di utili e ricavi nel primo trimestre Al contrario,perde l'1,48%.In netto peggioramento(-1,71%); consolida i livelli della vigilia(+0,17%).In frazionale progresso(+0,47%); in frazionale calo(-0,48%).La giornata del 22 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,01%. Ribasso scomposto per l', che esibisce una perdita secca dell'1,88% sui valori precedenti. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%.Il rendimento dell'è pari 1%, mentre il rendimento delscambia 2,31%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 49,6 punti)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%).