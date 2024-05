Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

energia

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

beni industriali

Intel

Home Depot

Walt Disney

Dow

Merck

Amgen

McDonald's

Procter & Gamble

Nvidia

Advanced Micro Devices

ON Semiconductor

ASML Holding

Moderna

MongoDB

PDD Holdings

Zscaler

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,58% sul, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.306 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positivo il(+0,23%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,3%).Anche questa settimana l'attenzione degli investitori viene catalizzata dai dati americani e dalle prossime mosse della Federal Reserve.In particolare, si guarda al deflatore PCE, considerati la cartina di tornasole per interpretare le future decisioni della banca centrale americana, in materia di politica monetaria. Le aspettative sono di un taglio dei tassi di interesse a settembre, dopo il leggero rallentamento ad aprile dell'inflazione, ma le preoccupazioni per la forte crescita economica e la tenuta del mercato del lavoro hanno tolto un po’ di forza alle attese.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,44%) e(+0,87%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,36%),(-1,07%) e(-1,05%).Tra i(+1,30%),(+0,90%),(+0,72%) e(+0,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,46%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,18%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,67%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,57%.Tra i(+7,00%),(+4,31%),(+2,95%) e(+2,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,80%.Scende, con un ribasso del 4,78%.Crolla, con una flessione del 4,35%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,22%.