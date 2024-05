Jonix, CdA fissa a 0,52 euro per azione il valore di liquidazione

Jonix

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor, hadelle azioni ordinarie, in relazione alle quali dovesse esser esercitato il diritto di recesso. L'assemblea che delibererà in merito alla proposta di revoca dalle negoziazioni da Euronext Growth Milan si riunirà in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione in data 12 giugno, e occorrendo, in seconda convocazione in data 13 giugno. La società in data 26 maggio 2024 ha presentato formale istanza a Borsa Italiana di richiesta di revoca dalle negoziazioni.Il prezzo di recesso così determinato incorpora undel 10,6% dell'attuale corso azionario (prezzo di chiusura al 27.05.2024) e del 18,2% rispetto all'andamento del titolo negli ultimi 6 mesi (prezzo di chiusura dal 01.12.2023 al 27.05.2024).Jonix evidenzia che, gli azionisti di riferimento MMH Industries S.r.l., Antonio Cecchi, Bisarcha S.r.l. e Galletti S.p.A., unitamente agli azionisti della Società Luca Galletti (titolare di 250.000 azioni, pari al 3,82% del capitale) e Wolfgang Fels (titolare di 41.500 azioni pari al 0,63% del capitale), per un totale di 4.750.000 azioni rappresentative del 72,6% del capitale sociale, hanno manifestato lala società mediante l'erogazione a favore della stessa delle risorse eventualmente necessarie per pagare tutto o parte del Valore di Liquidazione, ovvero per differenza rispetto alle disponibilità liquide della società al momento della liquidazione.Taleè determinato sulla base del prezzo di recesso e delle 1.792.900 azioni che costituiscono il flottante.