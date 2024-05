Ue, il Consiglio adotta il net-zero industry act

(Teleborsa) - Ilha adottato in via definitiva il regolamento per l'istituzione di un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di tecnologia net-zero, meglio noto come "". Dopo essere stato firmato dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio, il regolamento sarà pubblicato nelladell'Unione europea ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione. Il regolamento, in particolare, mira a promuovere la diffusione industriale delle tecnologie nette zero necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE, utilizzando la forza del mercato unico per rafforzare la posizione dell'Europa come leader nelle"Il net-zero industry act è una delle pietre miliari di una nuova politica industriale. Questo atto giuridico aiuterà l'Europa a guidare la corsa globale per le tecnologie verdi e farà in modo che il nostro contributo alla lotta contro il cambiamento climatico riduca anche le nostre dipendenze, rafforzi la nostra autonomia strategica e ci aiuti a creare crescita e posti di lavoro in Europa", ha dichiarato, Ministro delle Fiandre per l'economia, l'innovazione, il lavoro, l'economia sociale e l'agricolturaIl regolamento è una delle tre iniziative legislative chiave del piano industriale del green deal - insieme alla legge sulle materie prime critiche e alla riforma della progettazione del mercato dell'elettricità - per migliorare la competitività dell'industria europea a zero netto e sostenere una rapida transizione verso la neutralità climatica. Nello specifico punta a creareper gli investimenti nelle tecnologie verdi attraverso la semplificazione del processo di concessione dei permessi per i progetti strategici, ladell'accesso al mercato dei prodotti tecnologici strategici (in particolare negli appalti pubblici o nell'asta di energie rinnovabili) e il miglioramento delledella forza lavoro europea in questi settori (cioè con accademie industriali nette a zero e aree industriali ad alta concentrazione o "valli").verso gli obiettivi della legge sull'industria netta zero saranno misurati da duedi riferimento indicativi. In primo luogo, ladi tecnologie a zero netto, come pannelli solari fotovoltaici, turbine eoliche, batterie e pompe di calore, che raggiunge il 40% delle esigenze di distribuzione dell'UE. In secondo luogo, un obiettivo specifico per un aumento della quota dell'Unione per queste tecnologie al fine di raggiungere il 15 % dellaentro il 2040.