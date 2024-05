Industria, ISTAT: prezzi produzione aprile ancora in calo

(Teleborsa) - Ad aprile i prezzi alla produzione dell’industria registrano ilconsecutivo; a contribuire sono ancora principalmente isul mercato interno. Al netto della componente energetica, i prezzi mostrano un profilo congiunturale in lieve crescita.Su base annua, spiega l', la flessione si riduce notevolmente per effetto della decisa attenuazione delle dinamiche negative dei prezzi di energia, in primo luogo, e beni intermedi sul mercato interno. Su tale mercato, frena ancora la crescita dei prezzi dei beni di consumo, in rallentamento ininterrotto da un anno e mezzo, che si porta su valori prossimi allo zero (+0,3%, da +0,9% di marzo).Per le, i prezzi registrano cali congiunturali modesti e mostrano flessioni su base annua relativamente contenute.Ad aprile, i prezzi alla produzione dell’industria diminuiscono dello 0,9% su base mensile e del 5,9% su base annua (era -9,6% a marzo).Suli prezzi diminuiscono dell’1,5% rispetto a marzo e dell’8,1% su base annua (da -12,7% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi registrano un lieve incremento congiunturale (+0,2%) e una flessione tendenziale (-2,1%) pressoché stazionaria sui valori registrati da inizio anno.Suli prezzi crescono dello 0,2% su base mensile (+0,1% area euro, +0,3% area non euro) e diminuiscono dell'1,0% su base annua (-1,7% area euro, -0,3% area non euro)Nel, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell’industria diminuiscono del 2,9%. La flessione congiunturale riguarda il solo mercato interno (-4,2%) mentre sul mercato estero i prezzi sono stazionari.Ad aprile, fra le, le flessioni tendenziali più ampie riguardano i settori industria del legno, della carta e stampa (-7,8% area euro, -4,6% area non euro), metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo (-5,6% mercato interno, -6,9% area euro, -5,4% area non euro) e prodotti chimici (-5,7% mercato interno, -6,9% area euro). Gli incrementi tendenziali più elevati si rilevano per i settori coke e prodotti petroliferi raffinati (+3,2% mercato interno, +2,2% area non euro), mezzi di trasporto e altre industrie manifatturiere (rispettivamente +2,9% e +2,5% area non euro) e prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+2,2% mercato interno). Sul mercato interno, la flessione tendenziale dei prezzi di attività estrattive (-17,4%) e fornitura di energia elettrica e gas (-22,0%) è ampia ma in netta attenuazione.I prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” diminuiscono dello 0,2% su base mensile e dello 0,8% su base annua (erano stazionari il mese precedente); quelli di “Strade e Ferrovie” diminuiscono dello 0,1% su base mensile e flettono dell’1,1% in termini tendenziali (lo stesso valore registrato a marzo).