Vendite a Wall Street, dati macro alimentano speranze di un taglio dei tassi

(Teleborsa) - Wall Street si muove in ribasso, nonostante una serie diabbiano rafforzato la speculazione secondo cui ladi interesse quest'anno. L'indicazione più importante è arrivata dal PIL: la seconda stima per lanel primo trimestre ha suggerito un aumento dell'1,3%, rispetto alla stima precedente dell'1,6% e in linea con le previsioni degli analisti. Inoltre, i dati hanno mostrato che l'indice deiè aumentato del 3,3%; escludendo i prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia, l'indice è aumentato del 3,6%, rispetto a un aumento previsto del 3,7%.Sempre sul fronte macroeconomico, il numero di americani che hanno presentato è aumentato la scorsa settimana a 219.000, rispetto a una previsione di 218.000 nuove richieste.Ilpubblicato ieri dalla(redatto utilizzando informazioni raccolte fino al 20 maggio) ha riportato che la maggior parte dei distretti ha sperimentato negli ultimi 2 mesi una crescita economica "lieve o modesta", con una spesa al dettaglio che "è rimasta invariata o in leggero aumento, rispecchiando una minore spesa discrezionale e una maggiore sensibilità ai prezzi da parte dei consumatori".Sul fronte degli, sono arrivate diverse indicazioni dalha tagliato la guidance annuale dopo un primo trimestre debole; l'utile di calato meno delle attese nel primo trimestre;ha comunicato vendite in crescita oltre le attese nel primo trimestre;ha registrato vendite comparabili in calo maggiore delle attese nel primo trimestre.Lapiù osservata è però quella di, crollata dopo aver deluso le aspettative sui ricavi per il primo trimestre, oltre che per le previsioni sugli utili e sui ricavi per il secondo trimestre.Guardando ai, Wall Street accusa una flessione dello 0,71% sul: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 5.254 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,58%; come pure, leggermente negativo l'(-0,53%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+0,80%),(+0,76%) e(+0,67%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,41%) e(-0,91%).Al top tra i(+2,13%),(+2,02%),(+1,51%) e(+1,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -19,91%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,28%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,18%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,89%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,56%),(+3,07%),(+3,01%) e(+2,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,71%. Scende, con un ribasso del 5,55%. Crolla, con una flessione del 5,07%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,73%.