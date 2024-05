WeWork uscirà dal Chapter 11, eliminati 4 miliardi di dollari di debito

(Teleborsa) -, società statunitense che fornisce spazi di lavoro condivisi per startup, imprese e freelance, ha annunciato che il suofallimentare degli Stati Uniti per il distretto del New Jersey, un passo finale nella ristrutturazione operativa e finanziaria della società. WeWork prevede di, dopo il completamento delle questioni amministrative di routine.Nove mesi fa, WeWork ha avviato la ristrutturazione per affrontare il suo portafoglio di leasing legacy ad alti costi e ridurre drasticamente il suo debito aziendale. Durante questo periodo, la società hadi uffici con i suoi partner proprietari e ha collaborato strettamente con i suoi maggiori creditori e altri stakeholder finanziari.Attraverso il piano approvato, WeWork:, emergendo senza debito; riduce le spese totali future per gli affitti di circa 12 miliardi di dollari o di oltre il 50%; pone fine alle sostanziali perdite operative che hanno caratterizzato gli anni di ipercrescita e successiva contrazione della società; si assicura 400 milioni di dollari di nuovo capitale azionario per sostenere gli investimenti operativi e la futura crescita strategica; opera come una società privata, di proprietà dei suoi finanziatori."Grazie agli sforzi instancabili del nostro team e alla lealtà incrollabile di tanti dei nostri membri, abbiamo completato le procedure del Chapter 11- ha affermato il CEO David Tolley - In una delle ristrutturazioni più grandi e complesse, abbiamo raggiunto risultati straordinari".WeWork continuerà a essere uno dei maggiori fornitori di spazi per uffici flessibili, con un portafoglio di circa 45 milioni di piedi quadrati inin 37 paesi e 120 città in tutto il mondo.