Debole Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Finale in calo per la borsa dipenalizzata da uno yen più forte che ha colpito soprattutto i titoli legati all'export. Intanto si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponesescende con uno scarto percentuale dell'1,14%, mentre, al contrario,rimane allo 0,19%.In moderato rialzo(+0,44%); con analoga direzione, positivo(+1,19%).Buona la prestazione di(+1,02%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo(+0,33%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,47%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,09%.Il rendimento dell'è pari 0,99%, mentre il rendimento delscambia 2,32%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,2%)01:50: PIL, trimestrale (preced. 0%)01:50: Partite correnti (preced. 3.399 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,3%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,5%).