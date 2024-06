REVO Insurance, Martino Meneghini cooptato come consigliere indipendente

REVO Insurance

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che ha avuto effetto lanon esecutivo. La cooptazione di Meneghini quale consigliere interviene a seguito delle dimissioni rassegnate da Ignazio Rocco di Torrepadula.Meneghini svolge la professione die ricopre a tutt'oggi, e ha ricoperto in passato, cariche sociali in imprese di assicurazione e in numerose imprese commerciali.