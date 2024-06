GameStop, primo trimestre in perdita per 32 milioni di dollari. Venderà altre azioni

GameStop

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati al mondo, ha chiuso il(terminato il 4 maggio 2024) conpari a 0,882 miliardi di dollari, rispetto a 1,237 miliardi di dollari del primo trimestre dell'anno precedente. Laè stata di 32,3 milioni di dollari per il primo trimestre, rispetto alla perdita netta di 50,5 milioni di dollari di un anno fa. Alla fine del trimestre la liquidità, i mezzi equivalenti e i titoli negoziabili ammontavano a 1,083 miliardi di dollari.In precedenza GameStop ha stipulato un accordo di vendita sul mercato con, il 17 maggio 2024, relativo alle azioni ordinarie di Classe A. La società ha precedentemente venduto un totale di 45.000.000 di azioni ordinarie per un ricavo lordo complessivo di circa 933,4 milioni di dollari ai sensi del contratto di vendita del 17 maggio 2024. Oggi ha comunicato che può offrire eIl titolo GameStop è stato sotto i riflettori nei giorni scorsi, dopo che Keith Gill, conosciuto come "", il 2 giugno ha pubblicato uno screenshot sul suo account Reddit mostrando una scommessa da 116 milioni di dollari sule azioni della società."Roaring Kitty" ospiterà oggi unper discutere del suo investimento in Gamestop. Gill è stato il motore principale del "meme stock rally" del 2021 sul titolo.