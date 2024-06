Mercati europei in rosso. Atteso Job Report USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, in attesa del dato odierno sul mercato del lavoro che farà da termometro dell’inflazione statunitense e fornirà eventuali indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,089. L'crolla a 2.333,4 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo l'1,79%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,51%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,87%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,01%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%, escende dell'1,08%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,94%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 36.731 punti, in calo dello 0,88%.di Milano, troviamo(+1,01%),(+0,65%) e(+0,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,23%.Calo deciso per, che segna un -2,15%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,98%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,94%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,37%),(+3,08%),(+1,23%) e(+0,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,30%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,90%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,77%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,67%.Tra i dati01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,2%)08:00: Bilancia commerciale (atteso 22,6 Mld Euro; preced. 22,2 Mld Euro)08:00: Produzione industriale, annuale (preced. -4,25%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,4%)08:45: Partite correnti (preced. 600 Mln Euro).