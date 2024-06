Wall Street incerta, salgono rendimenti dei Treasury con mercato del lavoro robusto

GameStop

PowerSchool

Entergy

NextEra Energy

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

beni industriali

materiali

utilities

3M

Nike

Travelers Company

JP Morgan

Wal-Mart

United Health

Home Depot

McDonald's

Adobe Systems

Automatic Data Processing

Palo Alto Networks

CrowdStrike Holdings

Sirius XM Radio

Biogen

Moderna

Constellation Energy

(Teleborsa) - Ilnonostantehanno segnalato che il mercato del lavoro USA rimane robusto, offuscando le speranze di tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a settembre. Intanto, un sell-off sui Treasury ha fatto salire sensibilmente i rendimenti.Scendendo nei dettagli del rapporto del Dipartimento del Lavoro , l'non agricola è aumentata di 272.000 posti di lavoro a maggio, contro le aspettative di un aumento di 182.000. Laè aumentata dello 0,4% su base mensile, rispetto a una crescita prevista dello 0,3%. Ilè salito al 4% contro una previsione del 3,9%.Si tratta di uno degli ultimi importanti dati macroeconomici che i funzionari della Fed vedranno prima della, quando si prevede che manterranno i tassi ai livelli più alti degli ultimi due decenni. Il mercato continua a prevedere un, negli Stati Uniti, a partiredi quest’anno, nonostante le dichiarazioni prudenti dei membri della Fed.Intanto, ieri la(BCE) ha tagliato i tassi ufficiali di 25 punti base, confermando le previsioni di mercato e allineandosi con quanto anticipato da molti membri del Board della stessa banca nelle scorse settimane; si tratta del primo taglio dopo il lungo ciclo restrittivo iniziato nel luglio 2022. Il giorno prima, mercoledì, la ha ridotto i tassi di 25 punti base.Tra gliha chiuso il primo trimestre in perdita per 32 milioni di dollari e ha annunciato una potenziale nuova vendita di azioni, Bain Capital ha annunciato l'acquisizione diin un'operazione da 5,6 miliardi di dollari,hanno siglato un accordo per sviluppare fino a 4,5 GW di nuovi progetti solari.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a +0,14% sul, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.366 punti. In moderato rialzo il(+0,35%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,36%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+0,64%) e(+0,56%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,94%) e(-0,70%).del Dow Jones,(+2,09%),(+1,89%),(+1,89%) e(+1,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,83%.scende dell'1,59%. Tentenna, che cede l'1,25%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,02%.(+1,88%),(+1,79%),(+1,65%) e(+1,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,51%. Calo deciso per, che segna un -2,34%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,46%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,42%.