Tokyo positiva dopo revisione al PIL, chiusi mercati cinesi e Sydney

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -grazie ad una revisione leggermente positiva dei dati sul prodotto interno lordo (PIL) del primo trimestre. Le festività in Cina, Hong Kong e Australia hanno mantenuto bassi i volumi degli scambi.Il sentiment è stato in qualche modo colpito anche dalle, che hanno mostrato un più ampio spostamento verso i partiti di destra e di estrema destra, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto elezioni legislative anticipate dopo che il suo partito è stato battuto dal partito di estrema destra di Marine Le Pen.Aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,92%, mentre al contrario leggermente negativo(-0,26%). Leggermente positivo(+0,13%).Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,34%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,12%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,15%.Il rendimento per l'è pari 1,03%, mentre il rendimento deltratta 2,32%.