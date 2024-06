Francia, Moody's: elezioni parlamentari anticipate sono negative per rating

Moody's

(Teleborsa) - Leannunciate da Emmanuel Macron "aumentano i rischi per il consolidamento fiscale, un" della Francia. Lo afferma, che ha un rating "Aa2" sul paese, un gradino sopra le valutazioni di Fitch e S&P Global.Secondo gli analisti, dato l'ambiente politico polarizzato in Francia, ènel parlamento. Sebbene un partito al governo che non abbia la maggioranza assoluta possa comunque approvare progetti di legge finanziaria e sociale senza voto nel parlamento utilizzando l'articolo 49.3 della Costituzione francese, ciò consente ai deputati di indire un voto di sfiducia. Perdere questo voto costringerebbe il primo ministro e il gabinetto a dimettersi e respingere il disegno di legge del governo; l'assemblea nazionale non verrebbe necessariamente sciolta (il che comporterebbe nuove elezioni). Di conseguenza, il rischio di una maggiore instabilità politica in futuro è elevato, soprattutto perché l'assemblea nazionale non può essere sciolta entro il primo anno del suo mandato."La, dato il difficile quadro fiscale che il prossimo governo erediterà", afferma Moody's. Il governo uscente è stato già costretto a rivedere i suoi obiettivi di deficit al rialzo al 5,1% del PIL (dal 4,4%) per il 2024 e al 4,1% (3,7%) nel 2025, pur mantenendo il suo obiettivo per il 2027 al 3%. Inoltre, eventuali tagli alla spesa o misure di aumento delle entrate progettate per raggiungere questi obiettivi saranno probabilmente concentrate nel 2025, date le elezioni presidenziali del 2027.se dovessimo concludere che il deterioramento dell'accessibilità del debito - che misuriamo come pagamenti di interessi rispetto alle entrate e al PIL - sarà significativamente maggiore in Francia rispetto ai suoi rating peers - si legge nel report - L'elevato peso del debito della Francia aumenta la sua esposizione a costi di finanziamento più elevati, il che potrebbe portare a un aumento più rapido del previsto dei pagamenti di interessi. Unsul credito".