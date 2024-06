Mercati positivi. Sale attesa per Fed e inflazione USA

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Amplifon

Iveco

Campari

Poste Italiane

Banco BPM

Unipol

Banca MPS

Inwit

The Italian Sea Group

GVS

Ferretti

Sesa

Philogen

Credem

Ariston Holding

Italmobiliare

(Teleborsa) -, dopo la frenata della vigilia in scia all'esito delle elezioni europee. A ciò si aggiunge il monito dellasu un percorso di riduzione dei tassi che non sarà lineare.Retando in tema di, gli occhi degli investitori rimangono fissati sullache si riunisce questa settimana. Il meeting inizia oggi per terminare domani con la decisione sui tassi di interesse, ma sembra orma già scontata una conferma del costo del denaro al 5,25%-5,50%. Il focus è anche sull'che sarà diffuso domani, mercoledì 12 giugno, dopo che il rapporto sull’occupazione ha mostrato unancora molto forte, a maggio, facendo allontanare nuovamente le speranze di un taglio dei tassi alla fine dell’estate. Attesa venerdì anche la decisione dellaSul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,077. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,31%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,05%.Lieve peggioramento dello, che sale a +138 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,03%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,20%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,45%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.543 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 36.778 punti, sui livelli della vigilia.di Milano, troviamo(+1,93%),(+1,38%),(+0,70%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,14%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,04%.Tentenna, che cede l'1,01%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,81%.del FTSE MidCap,(+3,53%),(+2,74%),(+1,61%) e(+0,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,92%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,27%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,17%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,14%.