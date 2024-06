Borse europee in calo, Piazza Affari inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come per il resto delle Borse europee, con gli investitori che fanno i conti con quanto deciso, la vigilia dalla, e le parole del presidente, Jerome Powell. La Banca centrale americana ha mantenuto, come previsto, il costo del denaro invariato, lasciando la porta aperta a un solo taglio, quest'anno.Il focus degli addetti ai lavori resta concentrato sulle: oggi inizia la riunione di politica monetaria dellache terminerà domani con la decisione sui tassi di interesse.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,081. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 78,22 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +140 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,93%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,28%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,15%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,32%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,39%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,40%, scambiando a 36.438 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+0,99%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,09%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%.Tentenna, che cede l'1,20%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,18%.Tra i(+1,78%),(+0,99%),(+0,90%) e(+0,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,39%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,00%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,95%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,56%.Tra ledi maggior peso:09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,3%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)11:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,6%)11:00: Produzione industriale, annuale (preced. -1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 229K unità).