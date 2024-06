OPA SAES Getters, adesioni oltre il 12,7%

SAES Getters

(Teleborsa) - Nell'ambito dell' OPA ) volontaria totalitaria promossa su, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali, risulta che oggi, 14 giugno 2024, sono state presentate 73.842 richieste di adesione.Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 1.496.308, pari al 12,75% dell'offerta.L'offerta è iniziata il 27 maggio 2024 e terminerà il 21 giugno 2024.ricorda che le azioni ordinarie SAES Getters acquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 giugno 2024 non potranno essere apportate in adesione.