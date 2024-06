Seduta mista in Asia, Tokyo sale dopo la BoJ

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con Tokyo in rialzo dopo che laha mantenuto i tassi di interesse stabili come ampiamente previsto e ha. La BoJ ha infatti dichiarato che incontrerà gli operatori di mercato e svelerà un piano elaborato per iniziare a tagliare gli acquisti di obbligazioni nella prossima riunione, a fine luglio.Sui listini cinesi pesa l', in quanto le società automobilistiche del paese sono state colpite dalle nuove tariffe dell'Unione europea contro i principali produttori di veicoli elettrici.Il listino dimostra un leggero rialzo, con ilche segna un +0,24%. Aumento per, che scambia con un +0,28%, mentre si attesta sulla paritàLeggermente negativo(-0,55%); in moderato rialzo(+0,28%). Sulla parità(+0,12%); in lieve ribasso(-0,33%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,63%. Seduta decisamente positiva per l', che tratta in rialzo dell'1,93%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,11%.Il rendimento dell'tratta 0,94%, mentre il rendimento delè pari 2,3%.