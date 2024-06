Vendite diffuse in Borsa. Piazza Affari in calo

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Amplifon

Unicredit

Leonardo

Iveco

Stellantis

Philogen

Intercos

MARR

LU-VE Group

MFE B

GVS

Acea

De' Longhi

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in timido calo.In una settimana turbolenta caratterizzata dallee dall'esito dellelaresta sorvegliata speciale sui mercati azionari dopo l'incertezza politica che si è venuta a creare nel Paese. Il presidente Macron ha deciso di andare al voto anticipato per le legislative il prossimo 30 giugno.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,07. L', in aumento (+0,99%), raggiunge 2.326,5 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 78,31 dollari per barile.Sale molto lo, raggiungendo +154 punti base, con un deciso aumento di 10 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,88%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,45%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,21%, e seduta negativa per, che scende del 2,66%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno il 2,81%; sulla stessa linea, ilè crollato del 2,69%, scendendo fino a 34.833 punti.Il controvalore degli scambi nella seduta del 14/06/2024 a Piazza Affari è stato pari a 4,24 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.345,5 milioni di euro, pari al 46,56%, rispetto ai precedenti 2,89 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,84 miliardi.tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +1,17%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,55%.Sensibili perdite per, in calo del 5,28%.In apnea, che arretra del 5,12%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,27%.di Milano,(+2,02%),(+1,55%),(+0,84%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,32%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,97%.Scende, con un ribasso del 4,06%.Crolla, con una flessione del 4,03%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,4%; preced. -2,3%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 4,4%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,5%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,2%)11:00: Bilancia commerciale (atteso 17 Mld Euro; preced. 23,7 Mld Euro).