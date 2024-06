Mercati europei contrastati, bene Milano e Parigi

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Banca Popolare di Sondrio

Unipol

Unicredit

ERG

Nexi

Recordati

Snam

MutuiOnline

MFE B

De' Longhi

Intercos

The Italian Sea Group

Carel Industries

Tinexta

Fincantieri

(Teleborsa) -ancora in scia all'esito delle elezioni europee e alla decisione del presidente francese Macron di indire elezioni parlamentari anticipate, che hanno alimentato i timori riguardo a una tenuta della politica del Vecchio Continente. Sul fronte macroeconomico, inla lettura finale dell'di maggio ha confermato la variazione tendenziale di +0,8% e quella congiunturale di +0,2%. Negli Stati Uniti a giugno l'indice regionale di fiducia manifatturiera NY Empire ha sorpreso al rialzo, attestandosi a -6 da -15,6 di maggio.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,072. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.313 dollari l'oncia. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,01%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +152 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,91%.composta, che cresce di un modesto +0,35%, poco mosso, che mostra un -0,06%, e buona performance per, che cresce dello 0,91%.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dello 0,74% sul; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,73% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 35.088 punti. Leggermente positivo il(+0,55%); come pure, in frazionale progresso il(+0,37%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 17/06/2024 risulta essere stato pari a 2,42 miliardi di euro, in deciso ribasso (-43,22%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,26 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,83 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,43 miliardi.di Milano, troviamo(+2,88%),(+2,76%),(+2,63%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,84%. Calo deciso per, che segna un -1,63%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,41%. Tentenna, che cede l'1,21%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,50%),(+3,32%),(+3,29%) e(+2,68%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,16%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,07%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,81%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,74%.