Nuovo spunto rialzista per Piazza Affari che svetta in Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Banca MPS

BPER

Leonardo

Moncler

Pirelli

Iveco

Maire Tecnimont

OVS

GVS

MARR

MFE B

Cementir

Ferretti

(Teleborsa) -, che mostrano buoni guadagni. Sul fronte macroeconomico, la fiducia degli investitori tedeschi è migliorata a giugno, ma meno del previsto, mentre in Eurozona l'inflazione di maggio è stata confermata in rialzo del 2,6% su anno. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.328,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,38%, a 81,44 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +148 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,85%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,34%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,60%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,76%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,24%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,23% rispetto alla chiusura di ieri.In Borsa di Milano, ilnella seduta del 18/06/2024 è stato pari a 2,49 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,44 miliardi.di Milano, troviamo(+3,52%),(+3,33%),(+3,04%) e(+2,85%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,67%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,25%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,52%.di Milano,(+4,10%),(+3,84%),(+3,18%) e(+2,83%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,43%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%.Tra ledi maggior peso:11:00: Indice ZEW (atteso 49,6 punti; preced. 47,1 punti)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,6%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,4%)11:00: Prezzi consumo ex tabacco, annuale (preced. 2,3%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%).