Trenitalia: inaugurato a Milano Centrale il nuovo FRECCIALounge

(Teleborsa) - Inaugurato oggi allailsocietà capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS. Si tratta di uno spazio esclusivo al piano binari della Stazione Centrale del capoluogo lombardo, riservato aie a coloro che acquisteranno il singolo accesso viaggiando a bordo di Frecciarossa. FRECCIALounge(rinnovata lo scorso anno), Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Napoli Centrale. A presentare il nuovo FRECCIALounge, completamente rinnovato negli ambienti e nei servizi, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia Luigi Corradi.Il nuovo FRECCIALounge si sviluppa su unae si articola in una sala d’accoglienza e di prima attesa, un’area caffetteria con tavolini muniti di accessi per la ricarica dei device, una sala d’attesa giardino utilizzabile anche per conferenze, e due sale riunioni. Queste ultime sono dotate di proiettore e lavagne multimediali e possono essere configurabili in un’unica area. Le sedute complessive, dislocate nelle varie aree, sono 90, più 3 ulteriori panche storiche. Gli spazi sono stati realizzati con una configurazione flessibile, così da offrire una varietà di soluzioni modulabili sulla base delle esigenze dei clienti, nel rispetto dei più elevati standard di privacy.Il concept architettonico innesta elementi decorativi vegetali, pienamente sostenibili, a elementi monumentali. I servizi spaziano dalla ristorazione di qualità, differenziata in base alle fasce orarie di accesso, alla connettività wi-fi e all’accesso alle informazioni digitali sulla circolazione dei treni. Inoltre, dal primo luglio si potrà navigare sul nuovo FRECCIAPlay per guardare il grande cinema, sport, contenuti turistici, news e tanto altro, e consultare la ricca sezione dell’edicola con quotidiani, riviste e l’edizione digitale del magazine "La Freccia".Insieme al nuovo FRECCIALounge sono stati presentati a Milano anche ile postazioni dove i viaggiatori potranno rivolgersi per la gestione di cambi biglietto, informazioni e richiesta di servizi. Collocati al piano binari, fuori dal FRECCIALounge, offriranno evoluti servizi di assistenza alla clientela e sono stati pensati per essere ancora più moderni, tecnologici e inclusivi. A disposizione della clientela, oltre a un addetto all’assistenza, vi saranno display integrati nelle fiancate laterali e un ledwall a scorrimento di ultima generazione, con informazioni in tempo reale sull’andamento della circolazione ferroviaria. Il personale di servizio dei FRECCIAPoint, inoltre, è dotato di unche permette di soddisfare le esigenze anche dei viaggiatori con disabilità uditive.A partire dal prossimo semestre è previsto un piano di restyling delle biglietterie e delle sale Alta Velocità di Trenitalia con l’obiettivo di continuare a migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri nazionali e internazionali.