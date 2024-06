Bertolotti, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,158 euro

Bertolotti

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata su EGM PRO e specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberato la distribuzione di ununitario (cedola n. 1 ) di 0,158 euro per ciascuna azione - pari ad un monte dividendi complessivo di 483.993 euro, con ex date il 07 ottobre 2024, record date il 08 ottobre 2024 e payment date il 09 ottobre 2024.