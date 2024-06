Crescita globale, Barclays: ci sono sviluppi preoccupanti ma nessuno la farà deragliare

Barclays

(Teleborsa) -. Certo, non si può parlare di un tasso di crescita entusiasmante, ma sicuramente è "" visti i persistenti rischi geopolitici, le difficili scelte delle banche centrali e le incertezze portate dalle elezioni in giro per il mondo quest'anno. Ne è convinto, Global Chairman of Research di, secondo quanto ha affermato durante la presentazione alla stampa del Global Outlook di Barclays relativo al terzo trimestre del 2024.Il report, dal titolo eloquente "calma in superficie", osserva che, con i principali attori che si bilanciano a vicenda. Se la Cina sta vivendo un secondo trimestre debole, dopo un primo trimestre forte, l'eurozona vede finalmente una ripresa ciclica dopo due anni di stagnazione, mentre l'India ha sovraperformato per un paio d'anni e sembra destinata a crescere intorno al 7% anche nel 2024.Maper un contesto macroeconomico solido, sostiene Barclays. Ogni tanto in questo ciclo, la narrativa che "gli Stati Uniti stanno finalmente esaurendo la forza" torna riaffiorare. È successo nell'estate del 2022, poi da marzo a maggio 2023, seguito da novembre/dicembre dello scorso anno. Più recentemente, alcuni dati leggermente più deboli nel mese di aprile hanno portato a un rinnovato interesse per il tema "gli Stati Uniti stanno finalmente abbandonando". "Eppure l'economia sottostante è rimasta molto stabile", osserva Rajadhyaksha.Il Global Chairman of Research di Barclays ha analizzato anche la situazione di inflazione banche centrali: "In generale, la combinazione di crescita costante e inflazione vischiosa ha portato i mercati a scontare meno tagli dei tassi, e noi siamo d'accordo. Negli Stati Uniti, ci aspettiamo che la Fed tagli solo una volta nel 2024. In Europa, Lagarde ha quasi confermato che la BCE resterà fuori l'estate; settembre è il prossimo incontro "live". È probabile che la BoE inizi ad abbassare i tassi ad agosto, ben dopo la fine delle elezioni nazionali. È difficile definire queste azioni delle banche centrali come "cicli" di allentamento. Storicamente, i cicli di taglio dei tassi si svolgono rapidamente e in un contesto di elevate perdite di posti di lavoro e di rapido rallentamento dell'attività; questo non è il caso di nessuna delle principali economie occidentali in questo momento. Invece, mentre aspettano dati che confermino che l'inflazione si dirige decisamente verso il 2%,. In parole povere, con l'inizio dell'estate, il contesto macroeconomico non è molto preoccupante, ma non sembra nemmeno terribilmente eccitante".Secondo l'esperto, "ci sono", ma "globale".Vengono citate le guerre in Europa e nel Medio Oriente, le preoccupazioni persistenti sulla situazione fiscale degli Stati Uniti, le preoccupazioni del resto del mondo (soprattutto degli investitori in Giappone) che la Fed stia mantenendo i tassi troppo alti per troppo tempo. Tutte queste vengono definite "preoccupazioni legittime". Inoltre viene fatto notare che i risultati elettorali in Messico, India e Sud Africa hanno già causato sconvolgimenti nei mercati locali; leporteranno probabilmente (se i sondaggi sono corretti) a un nuovo governo, mentre lepotrebbero portare al potere il Rassemblement National, sollevando interrogativi sulla cooperazione europea. In tutto ciò, le restrizioni commerciali sono in aumento, con gli Stati Uniti e l'UE che impongono nuovi dazi alla Cina e, mentre ci avviciniamo al quarto trimestre, l'attenzione dovrebbe concentrarsi sulle elezioni statunitensi mentre i sondaggi si consolidano e si profila la prospettiva di una guerra commerciale globale."Ci preoccupa il fatto che, con le azioni che raggiungono nuovi massimi praticamente ogni settimana, gli", si legge nell'Outlook.