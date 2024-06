Eventi e scadenze del 20 giugno 2024

Lunedì 17/06/2024

Mercoledì 19/06/2024

Giovedì 20/06/2024

Bertolotti

Expert.Ai

Omer

Unieuro

(Teleborsa) -- Sede FAO, Roma - Coldiretti sarà protagonista dell'incontro annuale dell'OMA. Presenti, tra gli altri, il DG della FAO Qu Dong Yu, il Presidente dell’IFAD Alvaro Lario, il Presidente dell’OMA Arnold Puech d’Alissac, il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini e le autorità italiane e internazionali- Roma, Circo Massimo - Manifestazione che ospita oltre 878 aziende espositrici tra cantine vitivinicole italiane ed internazionali, ristoranti, enoteche e aziende gastronomiche, 500 eventi di degustazione e 65 Chef Italiani coinvolti, con l’unico obiettivo di promuovere la cultura agroalimentare del nostro Paese- Farnesina - Il CGIE, presieduto dal Ministro degli Esteri, si riunisce una volta l'anno ed è l’organo consultivo del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli Italiani all’estero. Interverrà, il 18 giugno all’Assemblea Plenaria, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani- Bollettino economico- Lussemburgo - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di maggio09:00 -- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea (virtuale)10:00 -- Gazometro, Roma Ostiense - StartupItalia, SACE, Eni e ROAD a Roma con StartupItalia Open Summit. Una giornata pensata per accogliere l’ecosistema dell’innovazione italiano. Sarà presentata la ricerca sullo stato dell'arte degli investimenti in Startup in Italia nei primi sei mesi del 2024. Tra gli interventi, l'AD e DG di CDP Venture Capital e l'AD di SACE10:00 -- Centro Svizzero, Milano - Convegno di presentazione dei risultati della 56ª edizione dell’Osservatorio sul Credito al Dettaglio realizzato da ASSOFIN, CRIF e Prometeia. Tra i relatori, il Presidente di ASSOFIN, l'Executive Director di CRIF, l'Head of Marketing and Business Processes di Nomisma e la Associate Partner di Prometeia10:00 -- Pubblicazione Bollettino Macroprudenziale11:00 -- Roma, Palazzo Corsini - Adunanza pubblica a Classi Riunite a chiusura dell'anno accademico 2023-2024 dell'Accademia dei Lincei, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presente anche Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati11:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia del Piemonte" (Pubblicazione ore 11:00 e Presentazione pubblica ore 16:00)11:00 -- Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo. Edizione 202411:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia della Sardegna" (Pubblicazione ore 11:00 e Presentazione pubblica ore 17:00)11:15 -- Palazzo del Ghiaccio, Milano - Conferenza stampa e Demo tour Mastercard Innovation Forum. Evento annuale, organizzata da Mastercard, dedicato all'innovazione e ai nuovi trend del digitale13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali13:45 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, svolge l’audizione di Eugenia Maria Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità14:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia della Campania" (Pubblicazione ore 14:00 e Presentazione pubblica ore 16:00)17:00 -- Palazzo Chigi - Convocazione del Consiglio dei Ministri17:00 -- Sala della Regina, Camera dei Deputati - L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti presenta la relazione al Parlamento 2023, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio al 29 febbraio 2024 e Comunicato Stampa