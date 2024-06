OPA Openjobmetis, adesioni oltre il 7,7%

Openjobmetis

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistopromossa su, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, risulta che oggi, 20 giugno 2024, sono state presentate 12.094 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 272.667, pari alL'offerta è iniziata il 10 giugno 2024 e2024. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Openjobmetis acquistate sul mercato nei giorni 27 e 28 giugno 2024 non potranno essere apportate in adesione.L'offerente ha già comunicato di aver superato la soglia del 90% del capitale, potendo quindi procedere al