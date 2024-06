Poco mossa Tokyo. Debole il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per la borsa diorfana, insieme alle altre piazze asiatiche, del faro di Wall Street rimasta chiusa per festività, la vigilia e in attesa delle indicazioni dalla Cina in materia di tassi di interesse. L'indice giapponese sulmostra un timido guadagno dello 0,10%, mentre, al contrario,perde l'1,37%,.In lieve ribasso(-0,49%); in frazionale progresso(+0,47%).Pressoché invariato(+0,01%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia(-0,07%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,03%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,02%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,07%.Il rendimento dell'è pari 0,95%, mentre il rendimento delscambia 2,25%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,6 punti; preced. 50,4 punti).