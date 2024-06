USA, Barclays: boom immigrazione contribuisce a eccezionalità dell'economia post-pandemia

Barclays

(Teleborsa) - "". Lo ha sostenuto, Chief US Economist di, durante la presentazione alla stampa del Global Outlook di Barclays relativo al terzo trimestre del 2024 . In un report dal titolo eloquente "Un potente vento in coda", ha infatti spiegato che l'aumento dell'immigrazione ha contribuito a stimolare la crescita economica, ridurre l'inflazione e alimentare le aspettative di allentamento monetario.L'negli Stati Uniti ha raggiunto il livello record di 470.000 nel dicembre 2023 e un totale di. I flussi migratori costanti sono stati un forte vento favorevole all'offerta aggregata che ha contribuito a sostenere la disinflazione in un contesto di forte espansione alimentata dai consumi, viene spiegato.Secondo i dati del Barclays Immigration Tracker, l'immigrazione statunitense è stata alimentata da un', il cui contributo ai flussi migratori totali è passato dal 16% nel 2014 anel 2023. La maggior parte di questi sono richiedenti asilo, che hanno diritto a un permesso di lavoro dopo un periodo di almeno 180 giorni ai sensi della legge statunitense sull'immigrazione. I dati indicano che la maggior parte sono giovani adulti e famiglie che arrivano attraverso il confine sudoccidentale degli Stati Uniti da un mix mutevole di paesi dell'America centrale e meridionale."Sebbene questa impennata sia politicamente impopolare, ha avuto, contribuendo ad alleviare la carenza di manodopera post-pandemia e ad aumentare l'offerta aggregata", sostiene Barclays, che stima che l'immigrazione netta abbia aumentato la popolazione statunitense di 3,2 milioni nel 2022 e la forza lavoro di 2,1 milioni. Nel 2023, questi guadagni sono accelerati rispettivamente a 4,0 milioni e 2,5 milioni.Sebbene gli immigrati detengano poco più di un quinto di tutti i posti di lavoro, la stima è che abbiano rappresentato circa ilnell'ultimo anno. Inoltre, le ore lavorate dagli immigrati hanno contribuito a quasi un terzo della crescita della produzione in quel periodo, più che compensando il rallentamento delle ore lavorate dai nati negli Stati Uniti, mentre il resto è spiegato dalla crescita della produttività.