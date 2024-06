Wall Street contrastata, prese di profitto dopo il rally

Nvidia

(Teleborsa) -, con il focus che resta sue su nuovi dati macroeconomici., che è diventata la società quotata con il maggior valore al mondo, ha beneficiato di, conche hanno ricevuto ordini di server per la startup AI di Elon Musk, prima di essere vittima di prese di profitto.Sul fronte macro, lesono state poco mosse nell'ultima settimana, attestandosi a 238.000 mila, dopo un grande balzo nel periodo precedente; la crollata a maggio, con i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo che indeboliscono lo slancio del settore immobiliare; l'indice della Fed di Filadelfia di giugno è stato inferiore alle stime; il deficit delle partite correnti è stato in aumento nel 1° trimestre.Tra gliha previsto una crescita dei ricavi annuali superiore alle stime, con la crescente adozione dell'intelligenza artificiale che compensa la crescita lenta della spesa aziendale;ha accettato di acquistare CAES Systems per 1,9 miliardi di dollari dalla società di private equity Advent International.Guardando ai, ilmostra un rialzo dello 0,44%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.476 punti. Leggermente negativo il(-0,56%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,21%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+2,21%) e(+0,47%). Il settore, con il suo -1,13%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,73%),(+2,05%),(+1,21%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,07%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,90%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,94%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%.(+9,25%),(+4,50%),(+3,25%) e(+3,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,54%. Seduta negativa per, che scende del 4,94%. Sensibili perdite per, in calo del 3,86%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,71%.