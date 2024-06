Alternanza scuola-lavoro: nuove convenzioni per la formazione in INPS

(Teleborsa) - Valorizzare ledeiper favorire l'accesso al: è con questo proposito cheha deciso di adottare un nuovo schema di convenzione quadro per regolamentare i. Con la deliberazione 28/2024 del Consiglio d’Amministrazione, infatti, si dà seguito allein materia, ridefinendo le modalità attraverso cui si esplica la collaborazione tra l’istituzione scolastica promotrice dei(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e la struttura territoriale INPS disposta ad accogliere gli studenti.è garantire agli studenti un percorso di sviluppo delle competenze trasversali e professionali all’interno di un contesto operativo dinamico e innovativo, sulla base di un percorso co-progettato e personalizzato.Leche verranno siglate individueranno lain cui lo studente potrà formarsi, delineando gli obiettivi in coerenza col profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi. Gli studenti saranno assicurati contro tutti gli infortuni e INPS garantirà l'informazione e la formazione specifica sui rischi aziendali.Aisarà dato il compito di predisporre un percorso formativo personalizzato, tenendo in considerazione le esperienze in aula e quella nel contesto lavorativo.L'INPS conferma così il suo impegno nel supportare la crescita e lo sviluppo professionale dei più giovani, garantendo opportunità concrete disul campo.