Iveco lancia prima tranche buyback

Iveco Group

(Teleborsa) -annuncia il lancio di una prima tranche (sino a € 60.000.000) del, volto aldi un numero massimo di 10 milioni di Common Shares per un importo complessivo massimo di 130 milioni di euro per l’intero programma, come da deliberazione assunta dall’Assemblea dei soci tenutasi il 17 aprile 2024.Allo scopo, spiega una nota, la Società ha sottoscritto un contratto di buyback con una primaria istituzione finanziaria (la Banca), che gestirà il riacquisto su Euronext Milano e su multilateral trading facilities, prendendo le sue decisioni di negoziazione a propria discrezione.Le Common Shares riacquistate saranno utilizzate per soddisfare gli obblighi di IVG nel quadro dei piani di incentivazione in equity dellaSocietà, quali di tempo in tempo in vigore. La(salva sospensione o conclusione anticipata) e sarà gestita dalla Banca alle condizioni previste nell'autorizzazione concessa dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina applicabile.A oggi, la Società detiene in portafoglio n. 457.865 Common Shares e n. 70.901 Special Voting Shares proprie. Nessuna azione IVG è posseduta da società soggette al suo controllo.