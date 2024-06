Tokyo debole insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta poco variata per la borsa di, dopo la chiusura mista del mercato azionario americano in seguito al ritracciamento del settore tecnologico al Nasdaq, che nei giorni scorsi aveva contribuito al rally del listino statunitense.L'indice giapponesesi attesta sui valori della vigilia (-0,03%); sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,09%.In discesa(-1,55%); sulla stessa linea, negativo(-0,77%).In lieve ribasso(-0,29%); leggermente positivo(+0,22%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,15%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +2,12%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,11%.Il rendimento dell'è pari 0,98%, mentre il rendimento delscambia 2,27%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,5%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,6 punti; preced. 50,4 punti)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -0,1%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,4%).