Sonoco Products acquista Eviosys in operazione da 3,9 miliardi di dollari

Sonoco Products

(Teleborsa) -, azienda statunitense di imballaggi, ha stipulato un, il principale produttore europeo di lattine, coperchi e chiusure per alimenti, da KPS Capital Partners per. Secondo i termini dell'accordo, Sonoco acquisirà Eviosys da KPS per circa 3,9 miliardi di dollari (3,615 miliardi di euro) senza debiti, e si è assicurata finanziamenti adeguati per l'intero prezzo della transazione.La transazione accelera la strategia di Sonoco volta a concentrarsi e ade a investire in opportunità ad alto rendimento, sia a livello organico che inorganico, si legge in una nota. A seguito della transazione, Sonoco sarà il principale produttore mondiale di contenitori metallici per alimenti e aerosol.Eviosys ha la più grande presenza produttiva di lattine metalliche per alimenti nella regione EMEA, con circa 6.300 dipendenti in 44 stabilimenti di produzione in 17 paesi. Sonoco stima che idi Eviosys nel 2024 saranno di circa 2,5 miliardi di dollari e che il suorettificato per il 2024 sarà di circa 430 milioni di dollari. Eviosys ha un significativo slancio commerciale e operativo e ha aumentato l'EBITDA di circa il 50% dal 2021."L'acquisizione di Eviosys consolida la nostra leadership globale nel settore degli imballaggi in metallo per lattine alimentari e aerosol, segnando un'entusiasmante pietra miliare nella nostra strategia volta ad ampliare la nostra piattaforma strategica principale di imballaggi in metallo e posizionare Sonoco per la creazione di valore a lungo termine - ha affermatodi Sonoco - Eviosys offre un'ampia portata globale e una base di clienti attraente e in crescita che integra perfettamente la nostra attuale offerta di imballaggi metallici".