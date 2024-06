Vista Outdoor vende unità sportiva a CSG per 2 miliardi di dollari

Vista Outdoor

(Teleborsa) -, colosso statunitense che commercializza prodotti per la ricreazione all'aperto e gli sport di tiro, haper circa 2 miliardi di dollari, dopo che l'azienda di difesa con sede a Praga ha alzato la sua offerta per la seconda volta.L'accordo rivisto aumenta ulteriormente ildi 40 milioni di dollari, da 1,96 miliardi di dollari a 2 miliardi di dollari, e aumenta il corrispettivo in contanti pagabile agli azionisti di Vista Outdoor di 2,00 dollari per azione da 16,00 a 18,00 dollari in contanti, con un aumento del 12,5%.Alla luce della continuada parte di Vista Outdoor, Vista Outdoor restituirà ora ulteriori circa 77 milioni di dollari di liquidità in eccesso ai suoi azionisti come parte del corrispettivo in contanti nella transazione CSG. Questa restituzione della liquidità in eccesso agli azionisti di Vista Outdoor si aggiunge all'aumento del prezzo di acquisto pagabile da CSG che sarà anch'esso consegnato agli azionisti.