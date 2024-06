Macquarie AM cede 40% di Hydro Dolomiti Energia

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo per la(HDE) detenuta da Macquarie European Infrastructure Fund 4. La partecipazione è stata ceduta, insieme a co-investitori industriali locali e istituzioni. I termini dell’operazione implicano unaHDEo, con una capacità installata di 1,3GW. Gli stabilimenti idroelettrici di HDE producono elettricità per alimentare circa un milione di abitazioni all’anno., Managing Director di Macquarie Asset Management, ha sottolineato "l'energia idroelettrica è un asset strategico, che svolge un ruolo chiave nella transizione energetica e si dimostra essere una fonte di energia pulita cruciale per il sistema, permettendo di accelerare l'installazione di nuovi impianti solari ed eolici in tutta Italia. Sotto la nostra guida insieme al Gruppo Dolomiti Energia, HDE ha continuato a fornire energia elettrica in maniera sicura ed affidabile, sviluppando al contempo un team altamente qualificato nelle operazioni tecniche e commerciali, e contribuendo all'economia della provincia".Macquarie European Infrastructure Fund 4 ha investito in HDE nel 2016. In partnership con il Gruppo Dolomiti Energia, Macquarie Asset Management ha affiancato HDE nell'ulteriore rafforzamento delle condizioni dell’asset, nello sviluppo di posti di lavoro e competenze locali, e nella preparazione delle sue ambizioni strategiche a lungo termine.L'operazione con il Consorzio è soggetta al soddisfacimento di determinate condizioni, compreso il diritto di prelazione di ultima istanza esercitabile dal Gruppo Dolomiti Energia. Si prevede che l'operazione raggiunga il financial close entro il quarto trimestre del 2024.