Borse europee deboli. Focus su dati USA

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori concentrata sull'inflazione delle famiglie americane (PCE Index) in calendario venerdì e sulle elezioni politiche in Francia, nel fine settimana.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,28%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,55%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,63%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +150 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,94%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e piccola perdita per, che scambia con un -0,63%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,48%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 35.734 punti.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,89%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,10%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,58%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,59%.Tentenna, che cede l'1,35%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,23%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,12%.Tra i(+8,97%),(+4,34%),(+1,66%) e(+1,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,88%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,56%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,40%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,04%.Tra i dati08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 89 punti; preced. 90 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 636K unità; preced. 634K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -4,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,55 Mln barili)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2%; preced. 2,4%).