TeamSystem acquisisce Change Capital per entrare nella mediazione creditizia

(Teleborsa) -, tech company italiana attiva nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, ha, fintech che si rivolge alle PMI per semplificare l'accesso al credito e alla finanza agevolata attraverso una piattaforma proprietaria che offre servizi di mediazione creditizia, supportata da tool basati sull'AI.L'operazione permette alla tech company di, aggiungendo al proprio portfolio oltre 200 soluzioni finanziarie, inclusi tool all'avanguardia per la ricerca, la selezione e il conseguimento delle agevolazioni finanziarie e dei contributi a fondo perduto più adatti ad accrescere la competitività d'impresa, favorendo anche l'accesso a nuove soluzioni sul credito a medio-lungo termine.Change Capital può contare, da una parte, sull'esperienza di 65 professionisti qualificati che operano dalle sedi di Milano, Brescia, Firenze, Arezzo e Viterbo e su un ampio network di partner e soci istituzionali e, dall'altra, su una piattaforma digitale proprietaria CC-Suite integrata per soluzioni di credito e finanza agevolata basata su soluzioni AI. La società ha chiuso il 2023 con un fatturato di circa 5,5 milioni di euro, con un CAGR 2019-2023 di +131%, e vanta oggi oltre 500 clienti fidelizzati per cui ha gestito, solamente lo scorso, anno quasi 1.000 operazioni."Questa operazione rafforza il nostro presidio nel fintech, divenuto ormai una componente fondamentale e distintiva della nostra offerta. Nel nostro piano di sviluppo industriale, infatti, il fintech rappresenta una delle 4 aree di sviluppo strategiche che abbiamo identificato per il Gruppo, accanto all'Intelligenza Artificiale, al Cloud e alla sicurezza", ha commentato, CEO di TeamSystem."Questo investimento conferma il riconoscimento del nostro impegno nel fornire soluzioni innovative per le PMI italiane - ha aggiunto, CEO e co-fondatore di Change Capital - Abbiamo l'obiettivo di posizionarci tra i leader di mercato in ambito fintech, attraverso una proposta integrata di mediazione creditizia e finanza agevolata a servizio delle eccellenze imprenditoriali del nostro paese, rispondendo con flessibilità e velocità alla richiesta sempre maggiore di accesso a fonti di finanza alternative".