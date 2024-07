Lindbergh annuncia closing acquisizione 100% Energy.Pro.System

Lindbergh

(Teleborsa) -rende noto che, in data odierna è avvenuto il, storica azienda di Lecco operante nel settore termotecnico impiantistico, il cui preliminare d’acquisto era avvenuto in data 27 giugno con relativo comunicato stampa.Lindbergh,, ha acquistato il 100% di EPS Energy.Pro.System, compresa la PFN (cash positive, al netto del TFR, per circa Euro 400.000). Ilè avvenuto interamente, senza l’assegnazione di 50.000 azioni Lindbergh, che rimarranno quindi a disposizione delGruppo.