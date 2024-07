Misitano & Stracuzzi debutta su EGM. Dodicesima ammissione del 2024

Misitano & Stracuzzi

Euronext

(Teleborsa) -ha, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il gruppo siciliano è uno dei principali operatori italiani B2B attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie e soluzioni aromatiche, prevalentemente di origine naturale e, in misura minore, nella produzione e commercializzazioneMisitano & Stracuzzi rappresenta lasu Euronext Growth Milan da inizio anno e la trentesima ammissione del 2024 suIn fase di collocamento Misitano & Stracuzzi hadi euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 19,5 milioni di euro."Oggi è una giornata storica e piena di emozioni per noi tre fratelli e per Misitano & Stracuzzi, un'azienda familiare di quarta generazione che ha saputo trasformare la tradizionale arte siciliana della lavorazione degli agrumi in un brand di eccellenza riconosciuto a livello globale", ha commentato l'"L'innovazione, la passione e l'impegno per la qualità sono stati i cardini su cui abbiamo costruito il nostro successo - ha aggiunto - Con la quotazione odierna, non solo desideriamo consolidare la nostra posizione di leader in Italia nel settore delle essenze agrumarie, ma, mantenendo saldi i valori che ci hanno guidato fino a questo punto. Con grande orgoglio iniziamo il cammino di Misitano & Stracuzzi come società quotata in Borsa. Farlo nella nostra amata terra di Sicilia ci riempie di soddisfazione e rende questo traguardo ancora più emblematico".