Poco mossa Wall Street

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, in attesa delle decisioni della Federal Reserve (mercoledì) e di alcuni dati macro di un certo rilievo nel corso della settimana. Occhi puntati anche sui conti trimestrali delle big Tech USA. Ilchiude sui valori della vigilia a 40.540 punti; sulla stessa linea l', che chiude la giornata a 5.464 punti. Pressoché invariato il(+0,19%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'(+0,06%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,42%),(+0,87%) e(+0,45%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,87%.Tra i(+3,74%),(+2,46%),(+2,01%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,70%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,57%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,50%),(+5,58%),(+5,43%) e(+2,65%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,38%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,45%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,83%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,89%.