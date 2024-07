Temu ad Altroconsumo: "La sicurezza dei clienti è fondamentale. Prodotti contestati subito rimossi"

(Teleborsa) -risponde ai seguenti avvertimenti riportati da Altroconsumo riguardo lae che possono costituire un pericolo per la sicurezza. L’azienda ha confermato diIn seguito alla revisione delle 25 inserzioni oggetto di contestazione, Temu fa sapere che "nove non erano già disponibili per la vendita. Dopo aver ricevuto la vostra richiesta, abbiamo immediatamente effettuato un controllo interno e rimosso le restanti 16 inserzioni di prodotti. Tra le 16 inserzioni c'erano due articoli che secondo noi soddisfacevano i requisiti. Tuttavia, abbiamo deciso di essere cauti e di rimuoverli dalla vendita. Abbiamo incluso la spiegazione dei due articoli qui di seguito".Le spiegazioni fornite si riferiscono a "Lariporta un'etichetta che indica che gli utenti devono avere almeno 14 anni, quindi non è classificata come giocattolo per bambini e allareca il marchio CE, come richiesto dalla normativa", prosegue Temu."La. Disponiamo di un quadro completo di controllo della qualità, dall'inserimento del venditore al monitoraggio continuo, all'ispezione fisica e all'applicazione delle norme, in linea con i requisiti dei mercati in cui operiamo.sospendendo l'inserzione, richiedendo documentazione aggiuntiva o rimuovendo completamente il prodotto.. Esaminiamo tutti i feedback e interveniamo tempestivamente per risolvere ogni potenziale problema, in modo che i consumatori possano acquistare in tutta tranquillità" conclude la nota.