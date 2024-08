USA, +114 mila occupati a luglio: ben sotto le attese

(Teleborsa) - Risultano sotto le attese i non-farm payrolls a2024, un indicatore molto osservato per comprendere lo stato di salute del mercato del lavoro statunitense. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, ilè salito al 4,3%, rispetto al 4,1% del mese precedente e del consensus.Sono stati aggiunti 114 mila(non-farm payrolls), dopo che a giugno erano state create 179 mila buste paga (dato rivisto da 206 mila). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è inferiore alle attese del mercato che indicavano un aumento di 176 mila di posti di lavoro.Il dato è inferiore alle aspettative anche nel: sono stati creati 97 mila posti di lavoro, contro i 136 mila di giugno e i 148 attesi dal mercato.Gli occupati del settoresono saliti di 1.000 unità, contro un calo di 1.000 unità stimate dal consensus e si confrontano con i -9 mila del mese precedente.Lesi sono attestate a 35,07 dollari, registrando un aumento dello 0,2% su mese e del 3,6% su anno (contro attese per un +0,3 m/m e +3,7% a/a) dopo il +0,3% mensile e +3,8% tendenziale registrato a maggio. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.