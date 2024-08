I mercati europei chiudono in forte calo per timori sul ciclo USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Le vendite, particolarmente pesanti stamattina sui mercati asiatici, sono state causate dai recenti(a luglio i nuovi posti di lavoro creati sono stati solamente 114 mila, ben inferiori alle attese, e il tasso di disoccupazione è salito a sorpresa dal 4,1% al 4,3%), che fanno temere per una recessione oltreoceano e hanno aumentato i timori che la Fed possa aver atteso troppo a lungo prima di adottare una politica monetaria accomodante. Tuttavia, nel pomeriggio il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago,, ha ribadito che il compito della banca centrale non è quello di reagire a un mese di dati più deboli sul lavoro, aggiungendo che i mercati sono molto più volatili delle azioni della Fed."Il pessimo rapporto sui posti di lavoro di luglio ha portato i mercati a temere una recessione imminente e la necessità di una risposta aggressiva della Federal Reserve - ha commentato James Knightley, Chief International Economist di ING - Tuttavia, l' ultimo rapporto sui servizi ISM suggerisce che la situazione sembra ok, con l'economia in crescita, l'aggiunta di posti di lavoro e un'inflazione superiore all'obiettivo., a meno che non emerga un rischio sistemico".Sul fronte macroeconomico, nell'a luglio la lettura finale del ha confermato il risultato preliminare (51,9 punti), mentre quella del PMI Composito è stata marginalmente migliorativa; in Italia la prima rilevazione del PMI servizi di luglio ha sorpreso al ribasso, passando a 51,7 da 53,7. Sempre in Eurozona, a giugno i hanno mostrato variazioni di +0,5% m/m (da -0,2% precedente) e di -3,2% a/a (da -4,1% precedente).Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,37%. L'è in calo (-1,44%) e si attesta su 2.407 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 72,79 dollari per barile, in forte calo dell'1,00%.Lieve peggioramento dello, che sale a +151 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,67%.sensibili perdite per, in calo dell'1,82%, in apnea, che arretra del 2,04%, e preda dei venditori, con un decremento dell'1,42%.Sessione da dimenticare per la, con ilche lascia sul terreno il 2,27%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 33.383 punti, in netto calo del 2,25%. In netto peggioramento il(-2,14%); sulla stessa tendenza, pessimo il(-2,03%).Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 5/08/2024 è stato pari a 4,15 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 3,75 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,92 miliardi.Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazione. Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -6,05%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,77%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,41%. Scende, con un ribasso del 4,01%.Nessun titolo del FTSE MidCap è riuscito ad uscire dal territorio negativo. Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -17,93%. Crolla, con una flessione del 5,60%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,59%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,52%.