Adecco, utile in calo a 58 milioni di euro nel secondo trimestre

Adecco Group

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera attiva nella selezione del personale, ha comunicato che ideldi 5.844 milioni di euro sono stati inferiori del 2 percento su base organica, TDA (1 percento organico, 3 percento riportato). La conversione valutaria ha avuto un impatto netto negativo di circa 200 punti base, mentre i giorni lavorativi hanno avuto un impatto netto positivo di circa 100 punti base. L'di Adecco Group è stato di 58 milioni di euro, il 6 percento in meno rispetto all'anno precedente."Il Gruppo hadi +375 bps nel secondo trimestre, in aggiunta all'aumento di +775 bps nel periodo dell'anno precedente - ha commentatodi Adecco Group - I ricavi sono diminuiti su base organica riflettendo le continue sfide del mercato, sebbene i prezzi siano rimasti fermi. Abbiamo ottenuto risparmi sui costi G&A superiori all'obiettivo, supportando un solido margine EBITA e, cosa importante, abbiamo ottenuto un flusso di cassa migliorato attraverso una buona gestione del capitale circolante"."Adecco ha superato i suoi pari in un mercato difficile, mentre Akkodis ha ottenuto una sana crescita in Consulting & Solutions. Pontoon ed EZRA sono cresciuti fortemente in LHH, mentre la performance di Career Transition è rimasta forte - ha aggiunto - La nostra determinazione è quella di continuare a superare il settore e di guadagnare ulteriore quota di mercato. Il nostro solido posizionamento, la rigorosa gestione dei costi e la comprovata capacità di esecuzione ci consentiranno di".