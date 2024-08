Eni Award: nominati i vincitori per l'edizione 2024

(Teleborsa) - Eni rende noti i nomi dei ricercatori e scienziatiil premio istituito nel 2007 e divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell'energia e dell'ambiente. Eni Award ha lo scopo di promuovere innovazioni d'avanguardia in ambito di efficienza energetica, produzione sostenibile di energia, decarbonizzazione e tutela dell'ambiente, premiando scienziati affermati della ricerca scientifica mondiale e sostenendo le nuovegenerazioni di ricercatori nel loro lavoro.sono stati selezionati dalla Commissione Scientifica del premio, composta da scienziati di fama internazionale, tra cui due Premi Nobel. Eni, rende noti inoltre i vincitori della, istituita a partire dal 2021 con l'obiettivo di promuovere l'imprenditorialità innovativa e sostenibile nel campo della decarbonizzazione di processi e prodotti, dell'economia circolare e della lotta al cambiamento climatico., uno dei tre riconoscimenti principali, valorizza le migliori innovazioni per la decarbonizzazione del sistema energetico, è stato assegnato a. "Traendo ispirazione dai sistemi biologici, la ricerca del professor Fontecave si concentra sullo sviluppo di nuovi sistemi catalitici ed elettrocatalitici migliorando in modo significativoi processi di conversione dell'anidride carbonica e del monossido di carbonio in prodotti di elevato interesse, tra cui etilene e alcoli (etanolo, propanolo)".per ricerche sulle fonti rinnovabili e sullo stoccaggio dell'energia, è stato assegnato alper la sua ricerca pioneristica nel campo delle perovskiti, materiali innovativi utilizzati nei dispositivi fotovoltaici di terza generazione. "Il professore ha contribuito significativamente al miglioramento della stabilità di questi materiali nonché all'incremento della loro efficienza, requisiti fondamentali per portare questa tecnologia sul mercato"., dedicato a ricerche per la salvaguardia e l'uso sostenibile delle risorse naturali, è stato assegnato a. "Il professor Braunschweig ha sviluppato nuovi catalizzatori, che non contengono metalli pesanti, per produrre composti di azoto (utilizzati ad esempio nel settore agricolo ed in campo farmaceutico) in maniera più sostenibile e con minore impatto ambientale, sia in termini di consumo energetico che di gestione dei rifiuti".è rivolto a ricercatori che hanno conseguito il dottorato di ricerca in università italiane; i due riconoscimenti sono stati assegnati ae Spatolisano., proveniente dal Politecnico di Milano, nella sua tesi di dottorato ha identificato due tecnologie innovative per la valorizzazione dell'acido solfidrico, un composto chimico presente nel gas naturale che deve essere rimosso per l'utilizzo del gas stesso: la prima tecnologia è un processo che produce una miscela acquosa di composti di zolfo, utilizzabile come fertilizzante o ammendante di terreni basici; la seconda è basata su un processo termocatalitico che converte l'acido solfidrico in idrogeno senza produzione associata di anidride carbonica.ha svolto il suo dottorato di ricerca presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, studiando una classe emergente di materiali semiconduttori, mettendo a punto un metododi sintesi pioneristico per la preparazione di nanocristalli utilizzabili, ad esempio, in celle solari innovative., istituita nel 2017 in occasione del decennale di Eni Award e dedicata ai giovani talenti dal Continente Africano, conferisce, in questa edizione, quattro premi, assegnati a, a, a, e a. I vincitori ricevono una borsa di studio per sostenere un corso di dottorato della durata di tre anni presso un'università italiana per proseguire le loro ricerche.lavorerà per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, introducendo una configurazione innovativa, basata sull'integrazione di pannelli fotovoltaici e di un sistema di raffrescamento radiante.si occuperà di studiare la fattibilità della produzione di combustibili da rifiuti plastici analizzando le implicazioni per l'economia circolare del Camerun, in termini di diminuzione dell'inquinamento da plastica e riduzione dell'incenerimento e delle discariche. La ricerca diriguarderà lo sviluppo di nuovi kit di raffreddamento per pannelli fotovoltaici. Il raffreddamento con materiali a cambiamento di fase (PCM, Phase ChangeMaterials) offre vantaggi significativi, aumentando l'efficienza della conversione dell'energia solare in energia elettrica., infine, si propone di utilizzare scarti agricoli, facilmente reperibili, economici ed ecologici, come assorbenti per il biosorbimento dei metalli pesanti dalle acque reflue industriali., che elegge i progetti più innovativi sviluppati da ricercatori ed esperti tecnici Eni, sono stati premiati:per l'idea brevettuale relativa ad un processo di produzione di bio-olio a partire dalla lignina;per la soluzione tecnologica innovativa "Bio-Slurry", un processo a un solo stadio per convertire bio-feedstock altamente contaminati in prodotti di valore;per la soluzione tecnologica di un sistema di stoccaggio di energia termica (Eni TES – Thermal Energy Storage).che ha sviluppato e brevettato una tecnologia per il trattamento dei fanghi di depurazione in maniera circolare;che ha sviluppato tecnologie AI all'avanguardia per l'identificazione e la classificazione ultra-precoce degli incendi boschivi;che sviluppato un processo chimico innovativo per il riciclo di terre rare (Neodimio-Ferro-Boro) da motori elettrici di veicoli a due ruote.Lasi svolgerà il giorno 15 ottobre presso il Palazzo del Quirinale.