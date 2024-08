Gruppo Mediocredito Centrale, utile semestrale in forte crescita a 41 milioni di euro

(Teleborsa) - Ilha chiuso ilcon unnetto consolidato pari a 41 milioni di euro, rispetto a 3,7 milioni al 30 giugno 2023. Il risultato consolidato rileva la positiva performance di tutte le banche del Gruppo, con la Capogruppo MCC che ha conseguito un utile di 13,9 milioni (rispetto a 0,6 milioni al 30 giugno 2023), BdM Banca, proseguendo il trend già evidenziato nei trimestri precedenti, ha registrato un utile di 11,5 milioni (rispetto ad una perdita di 3,16 milioni al 30 giugno 2023) e Cassa di Risparmio di Orvieto ha rilevato un utile di 6 milioni (rispetto a 3 milioni al 30 giugno 2023). Al risultato aggregato delle tre banche, pari a 31,4 milioni, si aggiungono effetti positivi di consolidamento per 9,6 milioni.Il gruppo ha messo a segno un +29% per il, pari a euro 168 milioni rispetto a euro 130 milioni al 30 giugno 2023, grazie al positivo andamento dei tassi di interesse di mercato ed alla crescita del portafoglio creditizio. +9%pari a 89 milioni rispetto a 82 milioni al 30 giugno 2023. In crescita le commissioni da consumer finance (+63%) e da servizi di investimento (+18,9%). +23,8% il margine di intermediazione, pari a 258,2 milioni, rispetto a 208,6 milioni al 30 giugno 2023.Riduzione deldall'80,3% al 30 giugno 2023 al 69% al 30 giugno 2024. +1,6% gli, pari 9,86 miliardi (rispetto a 9,71 miliardi al 31 dicembre 2023). Continua il supporto all'economia: erogato nel semestre più di 1 miliardo di euro, di cui il 75% a favore del tessuto imprenditoriale e il 25% delle famiglie.Grado di copertura dei crediti deteriorati su base aggregata in crescita al 44,4% (44,1% a fine 2023). Migliora anche l'lordo, pari al 7,7% (7,8% al 31 dicembre 2023) e netto, pari al 4,4% (4,6% a fine 2023). Escludendo i titoli deteriorati coperti da GACS, lasale al 51,6% (51,2% al 31.12.2023), l'NPL ratio lordo è pari al 6,8% (7,0% al 31.12.2023) e l'NPL ratio netto è pari al 3,4% (3,5% al 31.12.2023).